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Сбер снизил ставку на рефинансирование ипотеки при получении дополнительной суммы

Сбер снизил ставку на рефинансирование ипотеки при получении дополнительной суммы

Сбер снизил ставку на рефинансирование ипотеки вместе с дополнительной суммой на погашение иных кредитов и личные цели, сообщает пресс-служба Сбера.

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