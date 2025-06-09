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Царьград

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Магнитная буря G1 обрушится на Землю: прогнозы на 9 и 14 июня 2023

Магнитная буря G1 обрушится на Землю: прогнозы на 9 и 14 июня 2023

9 июня на Землю ожидается магнитная буря силой G1, влияющая на геомагнитный фон. По прогнозам, следующее возмущение случится 14 июня.

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