В Вяземском районе Хабаровского края журналист местной газеты провела «Один день с участковым»

В рамках всероссийской акции представительница местной газеты «Вяземские вести» встретилась с участковым уполномоченным отдела МВД России по Вяземскому району младшим лейтенантом полиции Ксенией Рудаковой, чтобы познакомиться с особенностями её работы.
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