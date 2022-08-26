Военное обозрение

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Муниципалитет Гааги обратился к властям ЕС с просьбой разрешить ему не исполнять санкционные меры по газу против России

Муниципалитет Гааги обратился к властям ЕС с просьбой разрешить ему не исполнять санкционные меры по газу против России

Власти западных муниципалитетов и отдельных регионов всё активнее призывают руководство Евросоюза к предоставлению возможности не исполнять определённые обязательства в рамках многочисленных санкционных пакетов, ранее введённых против России.

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