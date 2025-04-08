Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Amnesty International сообщила о 1 518 человек, которых казнили в 2024 году

Amnesty International сообщила о 1 518 человек, которых казнили в 2024 году

За минувший год в мире в исполнение привели порядка 1 518 смертных приговоров. Согласно данным неправительственной организации Amnesty International, большинство из этих случаев произошли на Ближнем Востоке.

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