Amnesty International сообщила о 1 518 человек, которых казнили в 2024 году

За минувший год в мире в исполнение привели порядка 1 518 смертных приговоров. Согласно данным неправительственной организации Amnesty International, большинство из этих случаев произошли на Ближнем Востоке.
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