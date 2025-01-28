В России за 10 лет будет создано 48 центров беспилотной авиации — Путин

48 центров развития беспилотной авиации за 10 лет планирует создать российское правительство. Об этом заявил президент России Владимир Путин 28 января на совещании по вопросам развития беспилотной авиации.
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