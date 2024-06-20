Статья Путина для газеты КНДР: главное из того, о чем заявил президент

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи В преддверии дружественного двухдневного визита в КНДР президента РФ Владимира Путина пресс-служба Кремля опубликовала его статью для северокорейского газеты «Нодон синмун».