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Статья Путина для газеты КНДР: главное из того, о чем заявил президент

Статья Путина для газеты КНДР: главное из того, о чем заявил президент

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи В преддверии дружественного двухдневного визита в КНДР президента РФ Владимира Путина пресс-служба Кремля опубликовала его статью для северокорейского газеты «Нодон синмун».

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