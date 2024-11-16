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Русская весна

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Украинские боевики жалуются на угрозу окружения к югу от Курахово (КАРТА)

Украинские боевики жалуются на угрозу окружения к югу от Курахово (КАРТА)

Украинский боевик с позывным «Алекс» заявляет, что украинские войска попали в «мешок», поскольку линия населенных пунктов Екатериновка — Успеновка, которая оказалась в полукотле, находится на высоте.

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