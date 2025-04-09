Trump’s Punishing Tariffs Are Just Hours Away

“President Trump’s next round of punishing tariffs on some of America’s largest trading partners was set to go into effect just after midnight on Wednesday, including stiff new levies that will increase import taxes on Chinese goods by at least 104 percent,” the New York Times reports.
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