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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мичков и СКА расторгнут контракт 24 июня. Форвард присоединится к «Филадельфии» через 1-2 недели

По информации журналиста Пьера ЛеБрюна, сегодня, 24 июня, СКА расторгнет контракт с 19-летним нападающим.

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