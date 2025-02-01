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За рулем

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Россияне начали искать альтернативу Черному морю: какие существуют направления?

Россияне начали искать альтернативу Черному морю: какие существуют направления?

Новогодние праздники закончились, и россияне уже активно планируют летний отдых 2025 года. Традиционно, лидерами бронирований остаются черноморские курорты Краснодарского края и Крыма, на которые приходится внушительные 59% всех заказов, сделанных после новогодних каникул (Сочи – 27%, Геленджик – 10%, Анапа – 6%, Туапсе – 5%, Крым – 11%).

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