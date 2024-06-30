В Архангельской области ожидаются дожди и грозы

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня поднимется до +23,+28 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня поднимется до +23,+28 градусовСиноптики обещают ветер западной четверти 7-12 метров в секунду, местами порывы — до 15-18 метров в секунду.