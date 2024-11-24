Эксперт указал на бессмысленность применения ТЯО на поле боя в ходе СВО

Длительное время в Сети наблюдается множество рассуждений и дискуссий на тему целесообразности использования ТЯО на современном поле боя, в свете идущей российской СВО на подконтрольной киевскому режиму территории.
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