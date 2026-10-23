Андрей Гайдулян © Екатерина Чеснокова/РИА "Новости"Актер Андрей Гайдулян, известный по роли Саши из «Универа», в интервью YouTube-проекту «Вписка» рассказал о том, как у него обнаружили рак.
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