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Царьград

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"И вы это даёте гостям?": мигрантское кафе под Челябинском посетила "Русская Община"

"И вы это даёте гостям?": мигрантское кафе под Челябинском посетила "Русская Община"

Активисты просят местных жителей сообщать о подозрительных общепитах и торговых точках.Активисты народных дружин Челябинска и Копейска организовали внеплановую проверку для пресечения незаконной торговли.

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