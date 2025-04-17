"И вы это даёте гостям?": мигрантское кафе под Челябинском посетила "Русская Община"

Активисты просят местных жителей сообщать о подозрительных общепитах и торговых точках.Активисты народных дружин Челябинска и Копейска организовали внеплановую проверку для пресечения незаконной торговли.
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