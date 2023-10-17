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А, ведь, он не один такой вна Украине

А, ведь, он не один такой вна Украине

Где-то в недрах Украины нарастает недовольство происходящим. Пока что ещё возмущает недовольство коррупцией, воровством, хищениями, отсутствием подлинной демократии и нарушением элементарных прав человека.

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Комментарии
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Андрей
пиндосы убирают клоуна  , арестовичей подключили.
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9 час.

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