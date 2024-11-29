Прогноз погоды в Крыму на пятницу.• Симферополь: +10°, пасмурно• Севастополь: +12°, дождь• Ялта: +10°, дождь• Алушта: +10°, дождь• Евпатория: +11°, дождь• Саки: +12°, дождь• Бахчисарай: +11°, облачно• Джанкой: +9°, облачно• Судак: +9°, дождь• Феодосия: +9°, пасмурно• Ке.
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