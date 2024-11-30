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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карякин о матче на первенство мира между Гукешем и Дин Лижэнем: «Качество игры оставляет желать лучшего, причем с обеих сторон»

«Я глобально считаю, что фаворит матча, конечно, Гукеш. По той причине, что он играет значительно более стабильно, чем Дин Лижэнь.

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