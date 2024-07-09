Малахов согласился снять передачу о разводе Алсу

Журналист Андрей Малахов заявил, что готов снять передачу о предстоящем разводе Алсу. Так он отреагировал на предложение психолога Вероники Степановой, на которою недавно подала в суд предполагаемая любовница Яна Абрамова.
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