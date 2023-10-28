В центре Астрахани бывший астраханский депутат устроил «политическое файер-шоу»

Может он таким образом пытался показать, что в неэффективном, по словам многих и многих астраханцев, руководстве областным центром виноват не кто-либо, а администрация американского президента Байдена?https://argumenti.
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