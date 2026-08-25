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Газета.ру

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РПЦ представила Галлахеру данные о преследовании УПЦ со стороны властей Украины

РПЦ представила Галлахеру данные о преследовании УПЦ со стороны властей Украины

Данные о преследованиях украинскими властями канонической Украинской православной церкви (УПЦ) представили 25 августа главе дипслужбы Ватикана монсеньору Полу Ричарду Галлахеру на встрече с председателем Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополитом Антонием.

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