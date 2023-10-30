Чимаев порвал связки на руке во время боя с Усманом

Стал известен характер травмы Хамзата Чимаева. Как сообщает ESPN со ссылкой на менеджера Чимаева Маджи Шаммаса, чеченцу, выступающему за ОАЭ, удалось избежать перелома, однако врачи диагностировали у него разрыв связок правой руки.
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