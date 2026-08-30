«Товаров почти нет»: экономист оценил удары ВС РФ по торговым сетям Украины

Всего за несколько недель ВС России уничтожили около 90% складских помещений торговых сетей на Украине.
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