FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 823 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Денисов
    Вот. Можно жахнуть по военным база чухонцев. Ибо нех"й.Дрон-разведчик пы...
  • Модест
    А что не так? Чеснок отпугивает чертей, это ещё со средних веков известно всем. Чеснок в сточных водах не растёт, это...В МИД Китая высме...
  • Лидия Санникова
    Что взять с него? Всего лишь выпускник дома-2. А это кто? А никто...Впервые в России:...

Негативные кредитные истории участников спецоперации предложили аннулировать

Негативные кредитные истории участников спецоперации предложили аннулировать

В Госдуме предложили аннулировать негативные кредитные истории участников СВО Первый замглавы комитета Государственной Думы по просвещению, депутат от партии «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова обратилась к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с предложением аннулировать негативные кредитные истории россиян при заключении контракта с Вооруженными силами для выполнения задач специальной военной операции (СВО) на Украине на один год и более.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх