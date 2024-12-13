Негативные кредитные истории участников спецоперации предложили аннулировать

В Госдуме предложили аннулировать негативные кредитные истории участников СВО Первый замглавы комитета Государственной Думы по просвещению, депутат от партии «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова обратилась к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с предложением аннулировать негативные кредитные истории россиян при заключении контракта с Вооруженными силами для выполнения задач специальной военной операции (СВО) на Украине на один год и более.