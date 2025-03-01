Второй тур президентских выборов в Абхазии

1 марта в Абхазии состоится второй тур выборов президента. Бороться за пост главы республики будут действующий вице-президент Бадра Гунба и лидер оппозиционной организации «Абхазское народное движение», бывший министр экономики Адгур Ардзинба.
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