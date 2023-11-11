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600 процентов прибыли: вскрылись махинации энергетических компаний Италии во время карантина

600 процентов прибыли: вскрылись махинации энергетических компаний Италии во время карантина

Крупные энергетические компании получили прибыль от мер борьбы с пандемией в Италии. Еще недавно их сверхдоходы называли экономическим чудом, но уже сейчас стало ясно, что это не более, чем злоупотребления и махинации, суть которых вскрылась со всей очевидностью.

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