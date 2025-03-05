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В США "вампиры-долгожители" не только получают пенсии, но и берут кредиты

В США "вампиры-долгожители" не только получают пенсии, но и берут кредиты

В списках обнаружены заёмщики старше 115 летВ США обнаружились бессмертные "вампиры-заёмщики". Другого объяснения тому, что в базе данных по взятым кредитам фигурировали граждане старше 115 лет, просто нет.

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