Одуванчик: не только сорняк, но и пища

13 мая ежегодно во всем мире отмечают Всемирный день одуванчиков. Считается, что праздник придумали жители французского города Ои, где из одуванчиков готовят различные блюда, в том числе салаты, варенья, супы, борщи, муссы, сыр и хлеб.