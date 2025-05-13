Одуванчик: не только сорняк, но и пища

13 мая ежегодно во всем мире отмечают Всемирный день одуванчиков. Считается, что праздник придумали жители французского города Ои, где из одуванчиков готовят различные блюда, в том числе салаты, варенья, супы, борщи, муссы, сыр и хлеб.
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