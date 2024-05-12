Народный праздник Яков Теплый отмечается 13 мая 2024 года по всем традициям и приметам Виктория ХаржевскаяВ тринадцатый день мая каждый год священнослужители Русской Православной Церкви отмечают память преподобного Иакова.
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