Ростех запустил в серийное производство первый отечественный сканер для диагностики онкологических заболеваний

Фото: Пресс-служба компании «Вансел» (OneCell) Компания «Вансел» (OneCell), совладельцем которой выступает управляющая компания «Азимут» Госкорпорации Ростех, запустила в серийное производство первый отечественный сканер микропрепаратов OneCell Scan 3.
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