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Daily Mail: в Квебеке эвтаназия стала третьей по значимости причиной смерти

Daily Mail: в Квебеке эвтаназия стала третьей по значимости причиной смерти

Канада демонстрирует рекордный рост смертей от эвтаназии. В 2022 года количество людей, которым государство помогло покончить с собой увеличилось на 35% и достигла в 2022 году порядка 13,5 тыс.

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