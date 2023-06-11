Daily Mail: в Квебеке эвтаназия стала третьей по значимости причиной смерти

Канада демонстрирует рекордный рост смертей от эвтаназии. В 2022 года количество людей, которым государство помогло покончить с собой увеличилось на 35% и достигла в 2022 году порядка 13,5 тыс.
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