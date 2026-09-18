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Дмитрий Квартальнов: «Встречи с «Авангардом» особенные. Команды несколько раз играли в плей-офф, возникло соперничество. На таких матчах молодежь растет»

Главный тренер « Локомотива » Дмитрий Квартальнов высказался после игры Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:1).

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