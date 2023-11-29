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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Браташ о 0:2 от «Ак Барса»: «Не использовали свои шансы, поэтому проиграли. Все три периода плотно работали с соперником»

«Понравилась игра нашей команды, особенно, третий период, где хорошо сработали с шайбой, создали достаточно моментов, чтобы забить не один гол, но, к сожалению, не реализовали их.

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