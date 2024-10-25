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Трамп заявил, что если победит на выборах, то может помиловать Байдена-младшего

Трамп заявил, что если победит на выборах, то может помиловать Байдена-младшего

Кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп заявил, что если победит на предстоящих президентских выборах, то может помиловать Хантера Байдена, обвиненного по широкому спектру уголовных преступлений.

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