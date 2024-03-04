Эксперт назвал самые частые ошибки при выборе вуза

Директор по связям с образовательным сообществом компании MAXIMUM Education Александр Хвостов 4 марта рассказал «Известиям» о самых распространенных ошибках, которые совершают абитуриенты при выборе вуза, и о том, как их избежать.
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