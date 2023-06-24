Нижегородская правда

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«Автобан» вступил в Альянс с госкорпорацией «Росатом» и ООО «Нетология»

«Автобан» вступил в Альянс с госкорпорацией «Росатом» и ООО «Нетология»

16 июня АО «ДСК «Автобан», госкорпорация «Росатом» и ООО «Нетология» подписали соглашение о вступлении в международный Альянс человекоцентричных организаций с целью взаимодействия по вопросам установления стратегических партнерских отношений и развития долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, направленного на реализацию совместных проектов и инициатив, координацию деятельности и консолидацию усилий в сфере развития человекоцентричного подхода в подготовке кадров.

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