«Автобан» вступил в Альянс с госкорпорацией «Росатом» и ООО «Нетология»

16 июня АО «ДСК «Автобан», госкорпорация «Росатом» и ООО «Нетология» подписали соглашение о вступлении в международный Альянс человекоцентричных организаций с целью взаимодействия по вопросам установления стратегических партнерских отношений и развития долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, направленного на реализацию совместных проектов и инициатив, координацию деятельности и консолидацию усилий в сфере развития человекоцентричного подхода в подготовке кадров.