Интересные истории Недавно Минэнерго Казахстана победоносно отчиталось о готовности к новому отопительному сезону, и положительно оценило свою работу.
Русофобы Казахстана замёрзли, и просят Россию о помощи
Комментарии
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СБ
Сергей Б
пусть тендер объявят на ремонт ТЭЦ!!! кто меньше предложит цену, тот и выиграет. Я думаю, Россия предложит Большую цену, а значит - Казахские ИП и выиграют! Не надо никому помогать- надо продавать свои услуги. Допустим, аренда Байконура может обойтись в год всего за 1 рубль на 49 лет
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12 час.
ВТ
Василий Топчий
Есть хорошая русская пословица- не плюй в колодец, придётся воды напиться!
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12 час.
Леонид Руси
Орда решила, что может крутить своё кино... ))) А чуть какая сложность... сразу заскулили...
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11 час.
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