Русофобы Казахстана замёрзли, и просят Россию о помощи

СБ

Сергей Б

пусть тендер объявят на ремонт ТЭЦ!!! кто меньше предложит цену, тот и выиграет. Я думаю, Россия предложит Большую цену, а значит - Казахские ИП и выиграют! Не надо никому помогать- надо продавать свои услуги. Допустим, аренда Байконура может обойтись в год всего за 1 рубль на 49 лет