Появились жуткие подробности нападения акул на женщину и двух молоденьких девушек

Акулы напали на трех пловцов на двух пляжах Флориды. В результате атаки хищников 45-летняя женщина получила «серьезную травму» и была ампутирована часть руки, а двое подростков пострадали во время второго нападения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии