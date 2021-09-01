Автоверсты

11 320 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Захава
    Я не очень доверяю маслу, которое продается в России. Я для замены покупаю масло на немецком ebay.de Там вместе с до...Какое масло для я...
  • Александр Алексеевич
    к сожалению в России всё зависит от чиновника на его рабочем месте , потому как законы пишут люди не готовые к госуда...Разбираемся в тон...
  • Александр Алексеевич
    а салон изготовлен из гремучего , костяного пластика , сиденья жёсткие и неудобные , так для коротких поездок по горо...5 самых надёжных ...

Почему не ко всем "автоэкспертам" стоит прислушиваться

Почему не ко всем "автоэкспертам" стоит прислушиваться

Расскажу ещё один случай о вредных советах, из-за которых упускаются отличные автомобили. На этот раз клиентка привезла с собой на осмотр подобранного автомобиля, подругу с мужем "экспертом", специфика и мотивация которого вызывает большие сомнения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх