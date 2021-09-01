Почему не ко всем "автоэкспертам" стоит прислушиваться

Расскажу ещё один случай о вредных советах, из-за которых упускаются отличные автомобили. На этот раз клиентка привезла с собой на осмотр подобранного автомобиля, подругу с мужем "экспертом", специфика и мотивация которого вызывает большие сомнения.
Расскажу ещё один случай о вредных советах, из-за которых упускаются отличные автомобили. На этот раз клиентка привезла с собой на осмотр подобранного автомобиля, подругу с мужем "экспертом", специфика и мотивация которого вызывает большие сомнения.
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