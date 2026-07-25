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Тайный брак и исчезнувшие миллионы: почему наследники Михаила Кокшенова остались без наследства

Тайный брак и исчезнувшие миллионы: почему наследники Михаила Кокшенова остались без наследства

В комедиях Леонида Гайдая Михаил Кокшенов играл простоватых и неловких парней из народа. В жизни артист был совсем другим — прагматичным, с деловой хваткой и сложной личной историей.

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