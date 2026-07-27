На севере Астраханской области произошло тройное ДТП

Днем 26 июля на региональной трассе Ахтубинск — Нижний Баскунчак произошло тройное ДТП. Выезд на встречную полосу запустил разрушительную цепную реакцию, в результате которой госпитализировали пять человек.
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