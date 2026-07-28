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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецов о будущем: «Пытаюсь попасть в «Красную Машину», не берут. Переговоры у меня только дома с детьми, чтобы они убрали телефоны и немножко погуляли»

Форвард Евгений Кузнецов высказался о своем будущем. 34-летний хоккеист, находящийся без контракта, принял участие в открытии филиала академии « Красная Машина » в Челябинске.

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