Весны не будет: власти Забайкалья запретили сжигать Масленицу

В то время как антиковидные ограничения нарушаются прямо под носом у властей, заместитель председателя краевого правительства Инна Щеглова заявила, что угостить гостей блинами и поводить хороводы у забайкальцев не получится даже на открытом воздухе.
В то время как антиковидные ограничения нарушаются прямо под носом у властей, заместитель председателя краевого правительства Инна Щеглова заявила, что угостить гостей блинами и поводить хороводы у забайкальцев не получится даже на открытом воздухе.
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