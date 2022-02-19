Царьград

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Весны не будет: власти Забайкалья запретили сжигать Масленицу

Весны не будет: власти Забайкалья запретили сжигать Масленицу

В то время как антиковидные ограничения нарушаются прямо под носом у властей, заместитель председателя краевого правительства Инна Щеглова заявила, что угостить гостей блинами и поводить хороводы у забайкальцев не получится даже на открытом воздухе.

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