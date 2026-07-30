Воробьев рассказал Путину, как Подмосковье готовится к отопительному сезону

МОСКВА, 30 июля, ФедералПресс. Модернизация коммунальной инфраструктуры и социальная газификация стали темами доклада губернатора Московской области Андрея Воробьева президенту Владимиру Путину на встрече в Кремле.
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