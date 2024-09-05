Зампред Сбера рассказал об эффективности биометрии в борьбе с кибермошенниками

В четверг, 5 сентября, после прошедшей в рамках ВЭФ 2024 сессии «Кибермошенничество – новая пандемия?» заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что наша страна достигла значительных результатов в технологии биометрии.
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