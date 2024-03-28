Гол Кучерова и передача Василевского помогли «Тампе» обыграть «Бостон»

Никита Кучеров помог «Тампе» одержать шестую победу в последних семи встречах. В ночь на 28 марта в Тампе (штат Флорида, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Бостон Брюинз».
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