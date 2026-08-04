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Владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries просят снизить стоимость аренды

Владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries просят снизить стоимость аренды

ИЗВЕСТИЯ/Мария Обаляева Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries начали обращаться к арендодателям с просьбами о снижении ставок и предоставлении отсрочек платежей из-за падения рентабельности бизнеса.

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