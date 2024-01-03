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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Санчо вернется в «Боруссию» – букмекеры уверены. В сентябре переход оценивали в 10.00

Джейдон Санчо перейдет из «МЮ» в дортмундскую «Боруссию». Букмекеры дают коэффициент 1.10 на то, что 23-летний англичанин вернется в бывший клуб.

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