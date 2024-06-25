Памяти Кубаря: его место в амфитеатре на концерте всегда свободно

Выдающийся мастер Николай Кубарь работал в самых титулованных и востребованных коллективах: выступал с Государственным академическим ансамблем народного танца СССР под руководством Народного артиста СССР И.
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