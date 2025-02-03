"Голов полетит много": Надежда потеряна. Бойцы 20-й армии стреляются, не доходя до Новоегоровки. Замерзают насмерть. Генштаб бездействует

Скандал, разгорающийся вокруг действий командования 20-й армии ВС России и самоубийственных штурмов, в которых гибнут наши бойцы, продолжает набирать обороты, приобретая всё новые грани бесчеловечного безумия.
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